Pirelli, Urso “Siamo sulla strada giusta, il governo fa la sua parte”





MILANO (ITALPRESS) – “Credo che siamo sulla strada giusta e penso che questo possa servire a questa azienda importante e strategica per competere al meglio nei mercati più avanzati, a cominciare ovviamente da quello degli Stati Uniti”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando il dialogo tra il governo e i soci di Pirelli, tra cui i cinesi di Sinochem, a margine di una visita all’headquarter dell’azienda a Milano..

