31 Ott 2025 Cremona più sicura per le due
ruote: calano gli incidenti in bici
30 Ott 2025 Gerre de' Caprioli: parte l'iter
per la revisione del Pgt
30 Ott 2025 "Non più di 20 per classe",
proposta AVS presentata a Cremona
30 Ott 2025 Cremo, i tifosi dopo la vittoria:
"La città sta impazzendo"
30 Ott 2025 Casalbuttano, scontro sulla
Soncinese: chiusa per quasi 2 ore
Sinner-Shelton nei quarti a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 31 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Jannik è reduce dal successo agile contro Francisco Cerundolo, mentre l’americano (numero 6 del ranking Atp) arriva dalla vittoria contro Rublev. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.  

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma oggi sul Court Central non prima delle ore 19. Sono sette i precedenti tra i due e il parziale è di 6-1 per Sinner, che ha vinto l’ultima sfida ai quarti di Wimbledon. 

Sinner-Shelton sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

