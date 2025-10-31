Video Pillole
Tg News – 31/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Bce lascia i tassi invariati
– 80 anni Federmanager, appello al Governo su investimenti, fisco e pensioni
– Innovazione, Fastweb+Vodafone accelera sul 5G
– Pensioni, addio a Quota 103 e Opzione Donna
sat/gsl
– La Bce lascia i tassi invariati
– 80 anni Federmanager, appello al Governo su investimenti, fisco e pensioni
– Innovazione, Fastweb+Vodafone accelera sul 5G
– Pensioni, addio a Quota 103 e Opzione Donna
sat/gsl
© Riproduzione riservata