Ultime News

31 Ott 2025 Musica e arte visive: presentata
la rassegna "Intermissions"
31 Ott 2025 Il suono del violino “Vesuvio”
di Stradivari incanta Seoul
31 Ott 2025 "L'epoca dell'incertezza": in Fiera
è il giorno di Assoindustria
31 Ott 2025 Nominato il Direttore di AIPo:
è Gianluca Zanichelli
31 Ott 2025 Castelleone: uomo arrestato con
accusa di rapina in pieno centro
Video Pillole

Tg News – 31/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Bce lascia i tassi invariati
– 80 anni Federmanager, appello al Governo su investimenti, fisco e pensioni
– Innovazione, Fastweb+Vodafone accelera sul 5G
– Pensioni, addio a Quota 103 e Opzione Donna
sat/gsl

