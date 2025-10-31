Video Pillole
Tg Sport – 31/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Spalletti pronto al debutto bianconero “Obiettivo Scudetto“
– Pareggio opaco tra Pisa e Lazio, colpo del Sassuolo a Cagliari
– Milano dominante in Eurolega, cade ancora la Virtus
– Ferrari, i podi del 2025 segnali per il prossimo anno
– WTA Finals, attesa per Jasmine Paolini e Sara Errani

