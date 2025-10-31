Troncone “Quest’anno Fiumicino supererà i 50 milioni di passeggeri”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi festeggiamo un compleanno, ma guardiamo avanti celebrando il presente con un traffico da record. Quest’anno superiamo 50 milioni di passeggeri, soprattutto la qualità del traffico che si sta creando è di altissimo livello. Si parla di connettività intercontinentale. Ma guardiamo avanti: l’Italia è e rimarrà una nazione di riferimento per i viaggiatori globali”.Lo ha detto l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, a margine della cerimonia per i 65 anni dalla fondazione dell’aeroporto di Fiumicino,

