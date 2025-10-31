Si intitola ‘Uno scarico nel mondo’ ed è il nuovo podcast – disponibile da oggi su Spotify – arrivato direttamente dalle aule del corso di Meccanica della sede di Crema di Cr.Forma. Dopo il successo di ‘Sportivi prima delle stelle’, podcast realizzato lo scorso anno dagli studenti e dalle studentesse di vari settori della scuola, continua il progetto sul linguaggio podcast, coordinato dalla professoressa di matematica e fisica Claudia Galvani, in sinergia con Eduway, impresa sociale di Crema che progetta, realizza e divulga proposte educative e formative. Questa volta, è stata coinvolta in particolare la classe terza del settore Meccanico ed è stato aggiunto un ambito creativo in più: quello dell’illustrazione. “Siete interessati alla meccanica? Vi stanno a cuore i temi legati all’ambiente? Allora ascoltate il nostro podcast. Abbiamo scomodato celebrità vecchie e nuove: il Cavalier Berlusconi, l’attore Di Caprio e la Regina Elisabetta”, le parole dei ragazzi nel trailer di lancio del nuovo prodotto.

Nel corso dei mesi di settembre e ottobre, con Andrea Dasti e Stefano Lepre di Eduway, con Mara Emanuelli, pedagogista, arteterapeuta e illustratrice, e con la coordinatrice Claudia Galvani, una decina di studenti, aspiranti meccanici, suddivisi in tre redazioni (speaker, tecnici audio e grafici/illustratori), hanno approfondito fasi, ruoli e tecniche per la produzione di podcast, hanno individuato i focus delle puntate, hanno scritto il copione, l’hanno registrato utilizzando appositi software e hanno preparato logo e copertina con la tecnica del collage. Il tutto, attraverso processi partecipativi per consentire loro di sviluppare un pensiero critico e una sensibilizzazione alla conoscenza e al rispetto della natura e dell’ambiente. Ma c’è di più. Il podcast, prima della pubblicazione, è stato testato con i compagni di scuola: circa 40 studenti e studentesse hanno ascoltato in anteprima un episodio e restituito alla redazione feedback strutturati per migliorare il prodotto audio; e le illustrazioni sono state condivise nel gruppo, scelte e poi esposte all’Orientagiovani di Crema, dove rimarranno per circa due mesi, a valorizzazione anche del lavoro grafico.

“Abbiamo deciso di proseguire con il progetto podcast a scuola anche quest’anno – ha commentato Chiara Capetti, direttrice della sede di Crema di Cr.Forma – perché ne abbiamo riconosciuto i benefici e le potenzialità: consente ai ragazzi di dare libero sfogo alla creatività, attraverso un’esperienza sul campo che li rende protagonisti e li responsabilizza. In più, i nostri studenti acquisiscono competenze digitali nuove, incrementano la comprensione del linguaggio dei mass media, migliorando le capacità di analisi critica e sintesi delle informazioni, e si allenano al lavoro in team, favorendo l’inclusione. Un grazie infinito alla professoressa Claudia Galvani, cuore e anima del progetto, ha coordinato le attività in modo instancabile, ha gestito i ragazzi e il rapporto con i professionisti esterni. Senza di lei questo podcast non ci sarebbe stato!”.

“I nostri laboratori – spiegano Andrea Dasti e Stefano Lepre, pedagogisti e co-founder di Eduway – partono sempre dall’idea di coinvolgere i ragazzi in modo attivo e democratico. Sono loro a scegliere i temi, a scrivere i copioni, a registrare e a curare la post-produzione. In questo modo, oltre alle competenze tecniche, sviluppano soft skills fondamentali come la capacità di collaborare, parlare in pubblico e prendere decisioni insieme”.

Il progetto è stato condotto nell’ambito della Call for ideas del progetto ‘Stand by me’, finanziato da Regione Lombardia a valere sul bando ‘La Lombardia è dei giovani 2024’.

