31 Ott 2025 Casello Brescia sud: riapertura
non prima di 5-6 settimane
31 Ott 2025 Mariani: unità d'intenti tra impresa
politica e amministratori locali
31 Ott 2025 Nicola: "Ogni gara è un'occasione
per fare qualcosa di straordinario"
31 Ott 2025 Rocky Horror Picture Show,
serata da tutto esaurito al Filo
31 Ott 2025 Poste: il risparmio visto dai
direttori Elisabetta e Angelo
Valtellina, scuolabus con 7 ragazzini a bordo sbanda e finisce in un torrente

(Adnkronos) – Un pullman con sette ragazzini che stavano andando a scuola è finito in un torrente oggi, venerdì 31 ottobre, a Valfurva in provincia di Sondrio. Erano le 7.30 circa della mattina quando il conducente, lungo la strada statale 300, in località Sant’Antonio, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo in curva. L’autobus, che fa servizio di trasporto pubblico, ha sfondato il guardrail ed è precipitato nel torrente Frodolfo, ribaltandosi su un lato. 

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Tirano e 118. Conducente e passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e sono stati portati in ospedale per i controlli. I sette minori – di età compresa tra i 13 e i 17 anni – sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni.  

Il conducente, invece, si trova ancora all’ospedale di Sondalo per accertamenti, utili anche a capire se abbia avuto un malore, prima di perdere il controllo del pullman.  

