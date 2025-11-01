Ultime News

Bari, giovane travolto e ucciso su statale 16: stava soccorrendo automobilista

(Adnkronos) – Un giovane è morto questa mattina sulla statale 16 a nord di Bari, nei pressi di Palese, travolto da una automobile. Secondo le prime ricostruzioni, era sceso dalla sua vettura a soccorrere un altro automobilista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del capoluogo pugliese che stanno effettuando i rilievi. L’incidente mortale è avvenuto sulla corsia nord, dove ci sono i cosiddetti ‘curvoni’. La Polizia Stradale invece sta operando per deviare il traffico all’uscita 5.  

