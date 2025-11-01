Colpi di mannaia contro moglie e figlio, arrestato 48enne a Prato

(Adnkronos) – Choc a Prato dove un cittadino cinese di 48 anni, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato in via Tazzoli dopo aver aggredito con una mannaia la moglie di 45 anni e il figlio ventenne, ferendoli in modo molto grave.

Secondo quanto reso noto dalla Procura, la donna ha riportato una quasi completa recisione del polso destro e la subamputazione di due dita della mano sinistra (la quarta e la quinta). È stata immediatamente trasportata all’ospedale fiorentino di Careggi, dove i medici hanno tentati di salvarle l’uso dell’arto. Anche il figlio ha riportato lesioni, mentre la figlia minore della coppia, presente durante l’aggressione, è rimasta illesa.

L’uomo si trova attualmente in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A suo carico il procuratore Luca Tescaroli ha aperto un procedimento penale per lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia. Dalle prime ricostruzioni, le violenze sembrerebbero essere state motivate da una morbosa gelosia nei confronti della moglie. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato di Prato, sotto il coordinamento della Procura, che sottolinea l’importanza di far conoscere alla collettività l’impegno costante delle istituzioni nel contrastare ogni forma di violenza domestica e di criminalità, anche all’interno della comunità cinese presente sul territorio pratese.