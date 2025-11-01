Ultime News

1 Nov 2025 Tutti i Santi in Cattedrale
con il vescovo Napolioni
1 Nov 2025 I convocati di Cremo-Juve: out Zerbin
Pezzella e Sanabria, torna Valoti
1 Nov 2025 Cremo-Juve, i tifosi grigiorossi:
"Per noi è il momento perfetto"
1 Nov 2025 Frontale in via Giuseppina, auto
nel campo e 4 persone ferite
1 Nov 2025 Pizzaballa ai Vescovi lombardi:
"Cerco di essere vicino a tutti"
Nazionali

Grecia, sparatoria in un villaggio di Creta: 2 morti e 10 feriti

(Adnkronos) – Almeno due persone, sono rimaste uccise ed altre 10 sono state ferite in una sparatoria in un villaggio di Creta, Voriza, ad una cinquantina di chilometri dal capoluogo dell’isola greca, Iraklio. Secondo l’agenzia Ana, un gruppo di armati ha aperto il fuoco contro le case del villaggio. Una delle vittime è una donna di 50 anni. L’attacco è avvenuto poche ore dopo che un’altra casa in costruzione è stata distrutta in un’esplosione. Gli inquirenti sospettano che si tratti di attacchi tra famiglie rivali. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...