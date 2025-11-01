Ultime News

1 Nov 2025 Cremonese a caccia dell'impresa
con la nuova Juve targata Spalletti
1 Nov 2025 Mariani: "Scuola, lavoro e welfare:
l'invecchiamento si fa sentire"
1 Nov 2025 Foti agli Industriali: "L'Europa?
Bella quando ne parli in astratto"
31 Ott 2025 "Mai detto meridionali di m..."
82enne: "Travisate le mie parole"
31 Ott 2025 La "rete" si stringe alla vittima
di stalking. "Libera dalle catene"
Nazionali

Israele: “Non sono di ostaggi gli ultimi corpi consegnati da Hamas”

(Adnkronos) – L’esercito israeliano rende noto oggi che non sono di ostaggi i tre corpi che la notte scorsa Hamas ha consegnato tramite la Croce Rossa. Si è arrivati a questa determinazione una volta completato il processo di identificazione da parte dell’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, riporta il Times of Israel. 

I corpi di 11 ostaggi sono ancora detenuti dal gruppo terroristico nella Striscia. Venerdì sera la Croce Rossa ha dichiarato di aver trasferito in Israele i resti parziali di tre corpi da Hamas a Israele. 

 

 

