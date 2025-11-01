Ultime News

1 Nov 2025 I convocati di Cremo-Juve: out Zerbin
Pezzella e Sanabria, torna Valoti
1 Nov 2025 Cremo-Juve, i tifosi grigiorossi:
"Per noi è il momento perfetto"
1 Nov 2025 Frontale in via Giuseppina, auto
nel campo e 4 persone ferite
1 Nov 2025 Pizzaballa ai Vescovi lombardi:
"Cerco di essere vicino a tutti"
1 Nov 2025 Pedinati dai Carabinieri dopo una
serie di furti: tre ladri in manette
Video Pillole

Maschio Gaspardo apre a Mortara il primo Full Line Store in Italia

PAVIA (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo ha inaugurato a Mortara, in provincia di Pavia, il primo Full Line Store in Italia, realizzato in collaborazione con Agricola Canavesana. Il nuovo store nasce per offrire agli agricoltori un servizio integrato: in un unico spazio è disponibile l’intera gamma di macchine per la lavorazione del terreno, la semina, la fertilizzazione, la protezione delle colture, la manutenzione del verde e la fienagione.
