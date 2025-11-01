Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo. Oggi, sabato 1 novembre, gli azzurri affrontano il Como allo stadio Maradona nella decima giornata di Serie A. Gli azzurri comandano in classifica con 21 punti, mentre i lombardi di Cesc Fabregas sono sorprendentemente quinti a 16 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Como, in campo alle 18:

Napoli (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.

Napoli-Como sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn.