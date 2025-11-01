Ultime News

1 Nov 2025 Nutria albina nel cremonese:
fenomeno raro e curioso
1 Nov 2025 Quartiere Centro, negato il punto
d'ascolto a SpazioComune
1 Nov 2025 Il vescovo Napolioni:
"La Terra Santa ci aspetta"
1 Nov 2025 I convocati di Cremo-Juve: out Zerbin
Pezzella e Sanabria, torna Valoti
1 Nov 2025 Cremo-Juve, i tifosi grigiorossi:
"Per noi è il momento perfetto"
Nazionali

Sinner-Zverev, oggi semifinale Atp Parigi – Match in diretta

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi contro Alex Zverev nella seconda semifinale dell’Atp Masters 1000 di Parigi. L’azzurro, numero 2 del mondo, affronta il tedesco, testa di serie numero 3, per un posto in finale. Sinner e Zverev tornano ad incontrarsi pochi giorni dopo la finale del torneo Atp di Vienna, vinta dall’altoatesino. 

 

In finale, il vincente affronterà Felix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 9 del tabellone, in semifinale batte il kazako Alexander Bublik per 7-6 (7-3), 6-4 in 1h35′. Auger-Aliassime si assicura anche la qualificazione alle Atp Finals di Torino: resterà fuori Lorenzo Musetti. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...