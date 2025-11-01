Nazionali
Sinner-Zverev, oggi semifinale Atp Parigi – Match in diretta
(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi contro Alex Zverev nella seconda semifinale dell’Atp Masters 1000 di Parigi. L’azzurro, numero 2 del mondo, affronta il tedesco, testa di serie numero 3, per un posto in finale. Sinner e Zverev tornano ad incontrarsi pochi giorni dopo la finale del torneo Atp di Vienna, vinta dall’altoatesino.
In finale, il vincente affronterà Felix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 9 del tabellone, in semifinale batte il kazako Alexander Bublik per 7-6 (7-3), 6-4 in 1h35′. Auger-Aliassime si assicura anche la qualificazione alle Atp Finals di Torino: resterà fuori Lorenzo Musetti.
