1 Nov 2025 Cremonese a caccia dell'impresa
con la nuova Juve targata Spalletti
1 Nov 2025 Mariani: "Scuola, lavoro e welfare:
l'invecchiamento si fa sentire"
1 Nov 2025 Foti agli Industriali: "L'Europa?
Bella quando ne parli in astratto"
31 Ott 2025 "Mai detto meridionali di m..."
82enne: "Travisate le mie parole"
31 Ott 2025 La "rete" si stringe alla vittima
di stalking. "Libera dalle catene"
SkinLongevity Magazine – Puntata dell’1/11/2025

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella venticinquesima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Elisabetta Perosino, dermatologa e membro del Direttivo ISPLAD, e Chiara Lovati, dermatologa dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano. Il progetto “Chirurgia senza Barriere” e l’ecografia in dermatologia gli argomenti al centro della puntata.

mgg/gsl

