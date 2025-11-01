Ultime News

1 Nov 2025 Cavalli Monteverdi Competition,
vince Valentina Ferrarese
1 Nov 2025 Fasulin, buona la prima: grande
affluenza a Pizzighettone
1 Nov 2025 Nutria albina nel cremonese:
fenomeno raro e curioso
1 Nov 2025 Quartiere Centro, negato il punto
d'ascolto a SpazioComune
1 Nov 2025 Il vescovo Napolioni:
"La Terra Santa ci aspetta"
Nazionali

Valanga in Alto Adige, tre morti sulla Cima Vertana

(Adnkronos) – Una valanga si è staccata nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige, coinvolgendo un gruppo di cinque scialpinisti di nazionalità tedesca. Al momento si registrano tre vittime.  

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, coordinate dalla Stazione del Soccorso Alpino di Solda con il supporto delle stazioni del Soccorso Alpino limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di Finanza, del servizio di elisoccorso e dei Vigili del Fuoco a valle. 

