Amici, oggi domenica 2 novembre puntata con 2 sfide

(Adnkronos) – Amici torna oggi, domani domenica 2 novembre alle ore 14, con una nuova puntata condotta da Maria De Filippo su Canale 5. Nel talent show, riflettori puntati su 16 allievi della scuola: Plasma, Riccardo e Valentina (Prof Zerbi); Angie, Michele e Michelle (Prof Cuccarini); Flavia, Gard e Opi (Prof Pettinelli)M Emiliano, Maria Rosaria (Prof Celentano) Alessio (Prof Emanuel Lo); Alex, Anna, Paola e Pierpaolo (Prof Peparini).

Sono tre i personaggi in studio a valutare le esibizioni della categoria canto: Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. A valutare la categoria ballo la ballerina e coreografa Samanta Togni .

Sul palco del talent torna la cantautrice e musicista Giordana Angi che presenta il suo nuovo brano “Dammi un bacio”.

Sono due le sfide in puntata previste oggi, quelle di Pierpaolo e Plasma. La prima sarà giudicata dal coreografo internazionale Garrison e e la seconda da Charlie Rapino, Vice-President Artist First Artist First.