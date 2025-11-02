Nei primi nove mesi del 2025 le ore di cassa integrazione in Lombardia salgono a 72.265.438 (+6,8% sul 2024). È la CIG straordinaria a imprimere la spinta (+26,2%) ma non in provincia di Cremona (dove è più marcato l’incremento di cassa integrazione ordinaria).

Per quanto riguarda la provincia di Cremona la situazione è infatti in chiaroscuro: le ore totali di cassa integrazione nei primi 9 mesi del 2025 sono state 1.843.046 con un aumento del +26,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I lavoratori coinvolti sono stati 1.205, oltre 200 in più rispetto all’anno scorso. Un aumento consistente, anche se province come Lodi e Sondrio fanno peggio. Va tuttavia precisato che a salire sono le ore di cassa integrazione ordinaria, mentre quelle di cassa integrazione straordinaria registrano una flessione, segno che le situazioni di crisi strutturale sono in parte ridimensionate.

Male in generale altri territori confinanti, da Brescia a Bergamo (rispettivamente con percentuali di +21% e +9%), mentre resta sostanzialmente invariato il monte ore concesso nella provincia di Milano. Alcune province segnano il meno: Mantova, Pavia, Varese. I numeri sono quelli del 3° rapporto UIL Lombardia.

Per quanto riguarda invece i settori coinvolti, su base regionale l’industria è il motore dell’aumento (+9,0%). Calano invece le ore di cassa integrazione nel settore dell’edilizia e del commercio.

“La CIG è essenziale, ma non può diventare strutturale – evidenzia Salvatore Monteduro, segretario confederale UIL Lombardia – Serve una regia proattiva che tenga insieme monitoraggio, transizioni e tenuta dei redditi” – e sottolinea – “I dati arrivano prima degli eventuali effetti della guerra sui dazi e di nuove tensioni nelle catene di fornitura. Le filiere orientate alle esportazioni vanno presidiate con strumenti rapidi sui territori.”

© Riproduzione riservata