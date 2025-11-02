Si è tenuta questa mattina, al cimitero cittadino, la cerimonia di commemorazione dei caduti nelle guerre organizzata dalla Prefettura, in concomitanza con la ricorrenza dei Defunti.

La cerimonia laica è iniziata poco prima delle 11 con lo schieramento del Picchetto d’Onore di fronte al Monumento ai Caduti, dove sono confluiti i rappresentanti delle Associazioni d’arma e dei Labari, seguiti dalle autorità civili: la viceprefetto vicario Iole Galasso accompagnata dai vertici militari, il presidente della Provincia Roberto Mariani e la vicesindaco del Comune Francesca Romagnoli.

Quindi, il momento dell’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, seguita dalla sempre toccante esecuzione alla tromba del silenzio militare.

La cerimonia all’aperto si è conclusa appena in tempo per evitare la pioggia e proprio per questo il gruppo si è spostato nella cappella all’ingresso del cimitero per la celebrazione della santa Messa.

Al termine, poco prima di mezzogiorno, l’accensione del cero alla Madonnina del Grappa.

Istituzioni civili e militari si preparano ora per la celebrazione del 4 Novembre, festa delle Forze Armate.

