Oliver è un cane di 5 anni arrivato ieri dalla Calabria per essere ospitato da una persona che desiderava aiutarlo a riprendersi dal suo passato da randagio e a trovare qualcuno che a Cremona lo adottasse e si prendesse cura di lui.

Purtroppo il cane, al momento di scendere dal mezzo, si è liberato da pettorina e guinzaglio ed è scappato nei campi, in direzione Sospiro. Ieri sono state effettuate le ricerche anche con un professionista esperto, ma purtroppo Oliver non è stato ancora trovato.

È spaesato, spaventato, non conosce il posto, e se si spostasse in strada potrebbe anche arrecare pericolo. È buono, ma non va rincorso, piuttosto chiamato.

Chi dovesse avvistarlo è pregato di segnalare la sua posizione, telefonando al numero 3387841668, magari inviando foto e luogo.

