2 Nov 2025 Automedica viene urtata e finisce
in fosso: autista soccorso da colleghi
2 Nov 2025 Fernanda Wittengs nell'incontro
di martedì degli Amici del Museo
2 Nov 2025 Cremona 20-30 addio. A2A: "Peccato,
noi crediamo nell'energia pulita"
2 Nov 2025 Aviaria: un focolaio nel cremasco
e uno sul confine bresciano
2 Nov 2025 Era "di casa" in golena: volpe
travolta da auto lungo l'argine
Sinner-Auger Aliassime, oggi finale a Parigi – Il match in diretta

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 2 novembre, il fuoriclasse azzurro affronta il canadese Felix Auger Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi. In caso di successo, Jannik tornerebbe numero uno del ranking Atp prima delle Finals di Torino. Si gioca alle 15. 

Dove vedere Sinner-Auger Aliassime? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

Sinner e Auger Aliassime si sono affrontati 4 volte in carriera. Il bilancio dei confronti diretti è in parità, con 2 vittorie a testa. 

