Sparo contro un gruppo di ragazzi in strada a Napoli, ucciso un 18enne

(Adnkronos) – In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto un gruppo di ragazzi in piazza Pace esplodendo un solo colpo che ha ferito un 18enne di Pompei, incensurato. E’ la prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata impegnata nelle indagini, di quanto accaduto intorno alle 2.30 di questa notte a Boscoreale, nel napoletano. La vittima, trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia, è morta poco dopo.  

