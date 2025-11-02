Ultime News

2 Nov 2025 Da Tentoni a Vardy, trent'anni
dopo la Cremo segna alla Juve
2 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione,
ma fugge. Si cerca Oliver
2 Nov 2025 Juvi lotta ma cede alla capolista
Al PalaRadi vince Pesaro 95 a 75
2 Nov 2025 Circolo VedoVerde premiato per
progetto di educazione ambientale
2 Nov 2025 Aem, anno complicato: in calo
incassi parcheggi e polo cremazione
Nazionali

Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween

(Adnkronos) – Notte di terrore per un 15enne invalido, torturato da una baby-gang per ore su cui ora indagano i carabinieri di Moncalieri, nel Torinese. I fatti sarebbero avvenuti nella notte di Halloween.  

Secondo quanto denunciato dalla madre sui social, il ragazzo sarebbe stato chiuso in un appartamento e poi minacciato con un cacciavite. I ragazzi gli avrebbero rasato le sopracciglia e spento una sigaretta sulla caviglia. Non contenti, sempre secondo quanto riferito dalla donna, il 15enne sarebbe stato costretto a immergersi nel Po a torso nudo e infine riportato alla stazione di Porta Nuova, dove gli avrebbero poi restituito il telefonino. Un racconto sul quale hanno avviato accertamenti i carabinieri di Moncalieri.  

