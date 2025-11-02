Ultime News

2 Nov 2025 Non solo liuteria: il lattiero
caseario cremonese in scena a Seul
2 Nov 2025 Una casa per le donne vittime di
violenza: presentazione il 5 novembre
2 Nov 2025 Cremonese, contro la Juve un altro
step nel processo di crescita
2 Nov 2025 Juve, Spalletti: “Sono soddisfatto,
chiaramente dobbiamo migliorare”
2 Nov 2025 Baschirotto: "C'è rammarico,
ma la prestazione c'è stata"
Nazionali

Trovato morto con ferite alla testa nell’androne di un palazzo, giallo a Napoli

(Adnkronos) – Giallo a Napoli, dove un uomo di 59 anni è stato trovato morto questa notte nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Sulla testa sarebbero state trovate ferite sulla cui origine sono in corso accertamenti.  

Sul posto carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni a Teduccio impegnati nelle indagini.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...