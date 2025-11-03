Ultime News

3 Nov 2025 Bissolati, Gentili e Venturelli
tra i premiati col Collare d'oro
3 Nov 2025 "A tastar corde", conferenza
concerto su Anton Reicha
3 Nov 2025 Da Mina a Tognazzi, gli incontri
di Musicologia per Bookcity
3 Nov 2025 La storia della destra dall'Msi
a FdI: presentazione libro
3 Nov 2025 Agguato a un giovane in discoteca
"Ti ammazziamo": rapina e lesioni
Nazionali

Boschi: “Con Giulio Berruti è finita, dispiacere profondo”

(Adnkronos) – La relazione con Giulio Berruti è terminata? “Sì, purtroppo è vero, sì”. Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva, a Un giorno da pecora su Radiouno conferma la fine del rapporto con l’attore Giulio Berruti. “E’ vero, anche se in questi casi fa molto fico e molto corretto dire ‘no comment’… Come sempre dopo la fine di una storia così importante penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti”, dice Boschi. 

La coppia si era formata nel 2019 con le prime foto pubblicate dai magazine. Nei mesi scorsi, complice la partecipazione a Pechino Express, Berruti si era espresso sulla volontà di avere un figlio. “Io e Maria Elena Boschi stiamo provando ad avere figli da un po’”, le parole durante il programma.  

 

