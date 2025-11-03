Ultime News

3 Nov 2025 Carnevale di Pescarolo,
preparativi già al via
3 Nov 2025 La Festa del Torrone scalda
i motori della 28ª edizione
3 Nov 2025 Convenzione sulle cremazioni:
FdI dubbiosa sulle scelte della giunta
3 Nov 2025 Indice criminalità, Cremona scende
al 75° posto. Molti minori arrestati
3 Nov 2025 Il Safeguarder Officer:
incontro al Centro Sinapsi
Video Pillole

Buonfiglio “Per Sinner faccio il tifo giorno e notte”

ROMA (ITALPRESS) – “Faccio il tifo giorno e notte per Sinner, ma sono anche napoletano d’origine quindi scaramantico e sto attento ad augurargli ogni tipo di cosa. Preferisco salutarlo e abbracciarlo di persona”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, parlando della corsa alla posizione numero 1, riconquistata da Sinner dopo il trionfo a Parigi.

mec/gm/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...