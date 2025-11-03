Buonfiglio “Per Sinner faccio il tifo giorno e notte”

ROMA (ITALPRESS) – “Faccio il tifo giorno e notte per Sinner, ma sono anche napoletano d’origine quindi scaramantico e sto attento ad augurargli ogni tipo di cosa. Preferisco salutarlo e abbracciarlo di persona”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, parlando della corsa alla posizione numero 1, riconquistata da Sinner dopo il trionfo a Parigi.

