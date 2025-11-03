Crolla una parte della Torre dei Conti nel centro di Roma





ROMA (ITALPRESS) – Un operaio è rimasto ferito nel parziale crollo della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, vicino ai Fori imperiali, a Roma. L’uomo è stato estratto dalle macerie dai Vigili del fuoco e affidato al personale del 118. Si tratta di un 64enne, che ha riportato un trauma cranico. Un altro operaio, secondo quanto si apprende, sarebbe ancora sotto le macerie. Secondo i soccorritori è cosciente. Altri tre operai sono stati recuperati dai vigili del fuoco. xl5/vbo/mca1

