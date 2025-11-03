Ultime News

3 Nov 2025 Norimberga, inizio e fine del nazismo
conferenza di Gustavo Corni
3 Nov 2025 BookCity Milano a Cremona,
serie di incontri a Musicologia
3 Nov 2025 Carnevale di Pescarolo: preparativi
già in corso, le prime immagini
3 Nov 2025 La Festa del Torrone scalda
i motori della 28ª edizione
3 Nov 2025 Convenzione sulle cremazioni:
FdI dubbiosa sulle scelte della giunta
Video Pillole

Crolla una parte della Torre dei Conti nel centro di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Un operaio è rimasto ferito nel parziale crollo della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, vicino ai Fori imperiali, a Roma. L’uomo è stato estratto dalle macerie dai Vigili del fuoco e affidato al personale del 118. Si tratta di un 64enne, che ha riportato un trauma cranico. Un altro operaio, secondo quanto si apprende, sarebbe ancora sotto le macerie. Secondo i soccorritori è cosciente. Altri tre operai sono stati recuperati dai vigili del fuoco. xl5/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...