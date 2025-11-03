Ultime News

3 Nov 2025 Carnevale di Pescarolo,
preparativi già al via
3 Nov 2025 La Festa del Torrone scalda
i motori della 28ª edizione
3 Nov 2025 Convenzione sulle cremazioni:
FdI dubbiosa sulle scelte della giunta
3 Nov 2025 Indice criminalità, Cremona scende
al 75° posto. Molti minori arrestati
3 Nov 2025 Il Safeguarder Officer:
incontro al Centro Sinapsi
Crosetto “E’ il momento di fare sinergia tra le forze armate”

ROMA (ITALPRESS) – “Il primo calendario della Difesa nasce anche dall’idea di dare, sia all’interno che all’esterno, il messaggio del fatto che bisogna cooperare, bisogna abbattere le barriere. Vale tra le forze armate quello che vale, ad esempio, tra i carabinieri e la polizia: c’è sempre un pò di competizione anche in positivo, ma è il momento di fare sinergia, giù le barriere, giù i muri, maggior collaborazione possibile tra tutti”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del primo della Difesa.
