Focus Salute – Sogni, perché migliorano le funzioni del cervello

MILANO (ITALPRESS) – Perché sogniamo? Esistono davvero i sogni premonitori? Perché gli incubi ci sembrano così reali? E perché sognare è indispensabile per la nostra salute mentale ed emotiva, per i nostri comportamenti e per la vita di relazione? Nel centottesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le funzioni del sonno con sogni, essenziali in particolare per il consolidamento della memoria a lungo termine, l’ottimizzazione della neuroplasticità, ossia la capacità delle cellule nervose di ripararsi e di creare connessioni e circuiti sempre più efficaci, l’allenamento ottimale della funzione sessuale, in uomini e donne. In più, i sogni modulano la sinfonia di ormoni che governa la nostra vita. Un mondo notturno da conoscere e proteggere.

