3 Nov 2025 Carnevale di Pescarolo,
preparativi già al via
3 Nov 2025 La Festa del Torrone scalda
i motori della 28ª edizione
3 Nov 2025 Convenzione sulle cremazioni:
FdI dubbiosa sulle scelte della giunta
3 Nov 2025 Indice criminalità, Cremona scende
al 75° posto. Molti minori arrestati
3 Nov 2025 Il Safeguarder Officer:
incontro al Centro Sinapsi
Manovra, Zangrillo “Lavoriamo per recuperare potere acquisto famiglie e imprese”

TORINO (ITALPRESS) – “Stiamo costruendo una legge di bilancio che ha dei confini, determinati dalla necessità di mantenere in ordine i conti dello Stato. Ci stiamo impegnando per cercare di difendere e anzi di recuperare il potere d’acquisto delle famiglie e delle imprese e lo stiamo facendo attraverso misure sul fisco”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, replica alla richiesta di Confcommercio di una defiscalizzazione sugli aumenti contrattuali anche relativi al 2024, oggi a margine dell’evento per gli 80 anni di Confcommercio Piemonte.

