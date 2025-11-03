Merck, Dario Floris nuovo Country Lead Rare Tumors Italy

(Adnkronos) – Dario Floris, precedentemente Business Unit Director Oncologia in Italia di Merck, è stato nominato, dal 1 novembre, Country Lead Rare Tumors Italy. Lo annuncia la farmaceutica in una nota, precisando che, riportando a Francois Feig, Europe Regional Vp Rare Tumors, Floris guiderà la costruzione della filiale italiana della divisione dedicata ai tumori rari, nata a seguito dell’acquisizione di SpringWorks Therapeutics all’inizio di quest’anno.

“Il lancio di SpringWorks in Italia segna un momento storico per la nostra organizzazione e, soprattutto, per i pazienti con tumori rari – afferma Floris – Sentiamo un profondo senso di responsabilità nel portare un nuovo orizzonte di speranza a coloro che sono colpiti da tumori desmoidi e NF1-PN. SpringWorks rappresenta la più grande acquisizione nel settore sanitario di Merck negli ultimi 20 anni ed è una prova tangibile del nostro impegno quotidiano nel trasformare la vita dei pazienti”.

Floris è entrato in Merck Italia a gennaio 2017, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità prima nelle aree fertilità, endocrinologia (tiroide e ormone della crescita), cardiovascolare, e poi in oncologia. In precedenza – conclude la nota – ha acquisito esperienza in vari settori, tra cui alimentare, beni di consumo e telecomunicazioni.