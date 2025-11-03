Ultime News

3 Nov 2025 Pil in crescita a Cremona:
+5% rispetto al pre-Covid
2 Nov 2025 Da Tentoni a Vardy, trent'anni
dopo la Cremo segna alla Juve
2 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione,
ma fugge. Si cerca Oliver
2 Nov 2025 Juvi lotta ma cede alla capolista
Al PalaRadi vince Pesaro 95 a 75
2 Nov 2025 Circolo VedoVerde premiato per
progetto di educazione ambientale
Nazionali

Milan-Roma, la frecciata di Ciccio Graziani: “Con me e Pruzzo finiva 4-1”

(Adnkronos) – “Se c’eravamo io e Pruzzo vincevamo 4 a 1”. Così Francesco “Ciccio” Graziani, commentando a La Domenica Sportiva il big match di San Siro tra Milan e Roma vinto 1-0 dai rossoneri. “Guardando la partita, purtroppo, non riempi l’area, non c’è nessuno che intuisce il tipo di cross, se deve andare avanti, se deve stare un po’ più indietro”, ha detto l’ex attaccante della Roma e della Nazionale criticando la sterilità del reparto offensivo giallorosso. 

 

 

Per Graziani “la Roma purtroppo manca in questo, non ha due riferimenti davanti, o perlomeno anche uno, che sappia approfittare anche di tutti questi palloni che la squadra mette in mezzo” . 

  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...