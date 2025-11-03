Ultime News

3 Nov 2025 Carnevale di Pescarolo,
preparativi già al via
3 Nov 2025 La Festa del Torrone scalda
i motori della 28ª edizione
3 Nov 2025 Convenzione sulle cremazioni:
FdI dubbiosa sulle scelte della giunta
3 Nov 2025 Indice criminalità, Cremona scende
al 75° posto. Molti minori arrestati
3 Nov 2025 Il Safeguarder Officer:
incontro al Centro Sinapsi
Video Pillole

Milano-Cortina, Buonfiglio “Il 22 dicembre al Quirinale per la bandiera”

ROMA (ITALPRESS) – “Novità su Milano Cortina? Il 22 dicembre saremo al Quirinale dal Presidente Mattarella per ricevere la bandiera. Dovremo individuare quattro portabandiera, che saranno due ragazze e due ragazzi. Sono tanti i valori che determinano il portabandiera, devono essere rappresentativi dei valori dello sport”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’oro al Merito Sportivo 2025.

mec/gm/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...