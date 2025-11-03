Ultime News

3 Nov 2025 Convenzione sulle cremazioni:
FdI dubbiosa sulle scelte della giunta
3 Nov 2025 Indice criminalità, Cremona scende
al 75° posto. Molti minori arrestati
3 Nov 2025 Il Safeguarder Officer:
incontro al Centro Sinapsi
3 Nov 2025 Mense scolastiche, Alquati: "Serve
monitoraggio su spreco alimentare"
3 Nov 2025 I palloni della serie A in carcere:
Il valore sociale dello sport
Video Pillole

Milano-Cortina, Lollobrigida “Ipocrita se dicessi di voler solo partecipare”

ROMA (ITALPRESS) – “Vengo da due medaglie e sarei ipocrita se dicessi che vado a Milano-Cortina per partecipare. Ora sono
diventata mamma e gareggerò per mio figlio”. Lo ha dichiarato Francesca Lollobrigida, pattinatrice di velocità sul ghiaccio, a
margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2025. “È la mia quarta olimpiade. In Italia non sappiamo cosa aspettarci dal
pubblico. La programmazione sta arrivando bene e fisicamente ci sono, ma dovrò prepararmi mentalmente all’evento. Voglio fare
appassionare la gente al mio sport per dare emozioni al pubblico guardando il pattinaggio”, ha aggiunto.

mec/gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...