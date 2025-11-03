Ultime News

3 Nov 2025 Convenzione sulle cremazioni:
FdI dubbiosa sulle scelte della giunta
3 Nov 2025 Indice criminalità, Cremona scende
al 75° posto. Molti minori arrestati
3 Nov 2025 Il Safeguarder Officer:
incontro al Centro Sinapsi
3 Nov 2025 Mense scolastiche, Alquati: "Serve
monitoraggio su spreco alimentare"
3 Nov 2025 I palloni della serie A in carcere:
Il valore sociale dello sport
Video Pillole

Milano-Cortina, Malagò “C’è la certezza di fare una cosa bellissima”

ROMA (ITALPRESS) – “Perché l’Italia arriva sempre all’ultimo? È un tema po’ complesso. Ci sono molti soggetti in campo, un po’ è la tradizione italiana, lo dico in senso ironico, poi quando ci sono le strutture e gli impianti ci sono dinamiche che non hanno a che
fare con il comitato organizzatore. C’è piena consapevolezza, responsabilità e certezza di fare una cosa bellissima”. Lo ha
detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro
2025, parlando dell’avvicinamento ai prossimi Giochi Invernali di Milano-Cortina.

mec/gm/gtr

