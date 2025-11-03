Pecoraro Scanio “Anche Manfredi sostiene Kristen Rosen sindaco Miami Beach”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 4 novembre si vota per il rinnovo del sindaco di Miami Beach e dopo tanti italiani e meridionali anche sindaco di Napoli sostiene Kristen Rosen Gonzalez, un’ottima candidata, una persona di grande qualità, amica degli italiani e dell’Italia”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, sottolineando il valore culturale, ambientale e umano della candidata democratica. “Kristen Rosen Gonzalez – prosegue Pecoraro Scanio – ha sempre mostrato grande attenzione per la nostra cultura, sostenendo anche la campagna per il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. È inoltre una convinta ambientalista: si sta impegnando concretamente per la tutela delle tartarughe marine e per la salvaguardia dell’ecosistema della grande spiaggia di Miami Beach, dimostrando che anche in un contesto turistico internazionale si può e si deve lavorare per difendere la natura e il mare.”

(Fonte video: Fondazione UniVerde)