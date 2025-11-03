Ultime News

3 Nov 2025 Convenzione sulle cremazioni:
FdI dubbiosa sulle scelte della giunta
3 Nov 2025 Indice criminalità, Cremona scende
al 75° posto. Molti minori arrestati
3 Nov 2025 Il Safeguarder Officer:
incontro al Centro Sinapsi
3 Nov 2025 Mense scolastiche, Alquati: "Serve
monitoraggio su spreco alimentare"
3 Nov 2025 I palloni della serie A in carcere:
Il valore sociale dello sport
Video Pillole

Riforma giustizia, Fontana “Referendum troppo importante per personalizzarlo”

MILANO (ITALPRESS) – Il referendum sulla riforma della giustizia “credo che sia una questione troppo importante per doverla personalizzare a livello politico”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento “Starting Finance Investment Meeting” a Milano. “Io credo che su questo argomento si dovrebbe smettere di fare soltanto politica, ma si dovrebbe iniziare a pensare al bene del Paese – ha sottolineato – Ci sono degli argomenti sui quali non si devono alzare le barricate, ma si dovrebbe cercare di ragionare: la prova sta nel fatto che anche tanta gente della sinistra che ragiona è favorevole a questa riforma”. Secondo il presidente “è sicuramente un passo avanti che va nella direzione che aveva auspicato anche Falcone: se si passa da un rito inquisitorio a un rito accusatorio, con il rito accusatorio è necessario che ci sia la separazione delle carriere. Ma questo è solo l’inizio, non è certamente la conclusione della riforma della giustizia”.

xh7/pc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...