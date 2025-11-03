Ultime News

3 Nov 2025 Pil in crescita a Cremona:
+5% rispetto al pre-Covid
2 Nov 2025 Da Tentoni a Vardy, trent'anni
dopo la Cremo segna alla Juve
2 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione,
ma fugge. Si cerca Oliver
2 Nov 2025 Juvi lotta ma cede alla capolista
Al PalaRadi vince Pesaro 95 a 75
2 Nov 2025 Circolo VedoVerde premiato per
progetto di educazione ambientale
Nazionali

Terremoto in Afghanistan, almeno 20 morti e 320 feriti

(Adnkronos) – Il potente terremoto di magnitudo 6,3 che ha colpito l’Afghanistan settentrionale durante la notte ha ucciso più di 20 persone e ne ha ferite circa 320. Lo ha dichiarato il ministero della Salute del Paese. 

Nelle province di Balkh e Samangan “circa 320 connazionali sono rimasti feriti e più di 20 sono stati uccisi”, ha dichiarato il portavoce del ministero Sharafat Zaman in un videomessaggio condiviso con i giornalisti, specificando che si tratta di un bilancio preliminare. 

Danneggiata la Moschea Blu di Mazar-i-Sharif, un monumento del XV secolo famoso per le sue piastrelle dai colori vivaci. Alcuni pezzi della struttura decorata, in particolare quelli di uno dei suoi minareti, si sono staccati e sono sparsi nel parco della moschea, uno dei pochi siti turistici del Paese. 

