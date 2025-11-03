Video Pillole
Tg Economia – 3/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A ottobre rallenta l’inflazione
– Un tavolo per il turismo crocieristico
– A2A, 40 milioni di euro il valore economico generato in Calabria nel 2024
– Dall’Intelligenza artificiale un aiuto contro l’evasione fiscale
sat/azn/abr
– A ottobre rallenta l’inflazione
– Un tavolo per il turismo crocieristico
– A2A, 40 milioni di euro il valore economico generato in Calabria nel 2024
– Dall’Intelligenza artificiale un aiuto contro l’evasione fiscale
sat/azn/abr
© Riproduzione riservata