Ultime News

3 Nov 2025 Bissolati, Gentili e Venturelli
tra i premiati col Collare d'oro
3 Nov 2025 "A tastar corde", conferenza
concerto su Anton Reicha
3 Nov 2025 Da Mina a Tognazzi, gli incontri
di Musicologia per Bookcity
3 Nov 2025 La storia della destra dall'Msi
a FdI: presentazione libro
3 Nov 2025 Agguato a un giovane in discoteca
"Ti ammazziamo": rapina e lesioni
Nazionali

Travolto da muletto in un’azienda del piacentino, muore 64enne

(Adnkronos) – Questa mattina un 64enne è morto in un’azienda di materiale edile a San Giorgio Piacentino (Piacenza). L’uomo, un cliente, stava caricando del materiale su un proprio mezzo quando è stato investito da un muletto. I tentativi di rianimazione da parte da parte del 118 sono stati vani. Sul posto anche il personale di Medicina del Lavoro dell’Ausl di Piacenza e i carabinieri.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...