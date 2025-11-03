Ultime News

3 Nov 2025 Pil in crescita a Cremona:
+5% rispetto al pre-Covid
2 Nov 2025 Da Tentoni a Vardy, trent'anni
dopo la Cremo segna alla Juve
2 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione,
ma fugge. Si cerca Oliver
2 Nov 2025 Juvi lotta ma cede alla capolista
Al PalaRadi vince Pesaro 95 a 75
2 Nov 2025 Circolo VedoVerde premiato per
progetto di educazione ambientale
Nazionali

Travolto in bici da un’auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura

(Adnkronos) – Lutto per Laura Pausini. Lo zio è stato investito in bici alle porte di Bologna ed è morto. Lo rivela ‘il Resto del Carlino’. Ettore Pausini aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. L’auto che lo ha travolto è fuggita subito dopo l’incidente. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Sono in corso le indagini per rintracciare il pirata. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...