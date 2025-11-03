Ucraina, Trump dice no ai missili Tomahawk per Kiev

(Adnkronos) –

“No. In questo momento, no”. Donald Trump dice no alla fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina. Kiev chiede da tempo i missili americani a lungo raggio per colpire in profondità obiettivi nel territorio della Russia. Il presidente degli Stati Uniti, come dice sull’Air Force One rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo che lo riporta a Washington dalla Florida, non prende in considerazione in questo momento l’ipotesi di consegnare i missili all’Ucraina.

“Stanno combattendo, è stata una dura guerra per Putin. Ha perso tantissimi soldati, forse un milione”, dice Trump, che non intende farsi coinvolgere nel dibattito europeo sull’eventuale utilizzo di asset russi congelati per finanziare l’Ucraina. “Noi non c’entriamo”, taglia corto.

Il tema della guerra e i rapporti con Vladimir Putin vengono toccati nella lunga intervista che Trump ha rilasciato a 60 Minutes, programma della Cbs, dopo l’incontro della scorsa settimana con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud. “Ho risolto otto guerre. Prima del nono mese” di mandato.” L’unica in cui non ho ancora avuto successo – e succederà – è Russia-Ucraina, che pensavo sarebbe stata la più facile perché ho un ottimo rapporto con il presidente Putin”.

“Ho ereditato un paese in cui lui pensa di vincere. Era una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente. L’ha persino detto” lo stesso Putin. “Quella era una guerra che non sarebbe mai accaduta. Joe Biden era il presidente”, ripete.

Le altre guerre, dice Trump, sono state risolte su base commerciale. “Ho detto, in molti casi, nel 60% dei casi, ‘Se non smettete di combattere, applicherò dazi su entrambi i vostri paesi e non potrete fare affari con gli Stati Uniti'”. Con Putin questa strategia non può funzionare? “Ho agito diversamente con lui perché non facciamo molti affari con la Russia. Non è uno che compra molto da noi, è un atteggiamento sciocco. Penso che voglia commerciare con noi e vuole fare un sacco di soldi per la Russia: penso che sia fantastico”. La situazione può cambiare in un paio di mesi? “Penso che ce la faremo, sì. Penso che voglia davvero fare affari con gli Stati Uniti”.

L’Ucraina deve rassegnarsi, i Tomahawk non arriveranno. Né ora né, probabilmente, in futuro. Le forze armate di Kiev sono impegnate in una fase cruciale del conflitto, nel tentativo di impedire la conquista russa di Pokrovosk, città del Donetsk che riveste un ruolo fondamentale: Mosca vuole controllare il nodo logistico, determinante per gestire spostamenti e rifornimenti. Pokrovsk, oltre a consentire di consolidare il controllo sull’Est del paese, rappresenterebbe una piattaforma decisiva per pianificare un’eventuale offensiva verso ovest.

Lo sa bene Kiev, che sta cercando di respingere una spallata potenzialmente letale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice che le forze ucraine hanno ottenuto risultati nell’eliminazione delle truppe russe nel settore di Pokrovsk, come evidenzia l’agenzia ucraina Ukrinform, dando conto del consueto video serale pubblicato sui canali ufficiaie del presidente. “Ci sono stati rapporti dai militari. L’attenzione principale è sul settore di Pokrovsk, e ci sono risultati nella distruzione dell’occupante”, dice Zelensky, elogiando in particolare le unità della 79esima Brigata d’Assalto Aereo Separata e ringraziando diverse altre unità per le loro operazioni vicino a Pokrovsk e Kupiansk.

Oltre a evidenziare gli sforzi di una serie ulteriore di divisioni dell’esercito e di componenti delle forze dell’ordine, il leader ucraino esprime “gratitudine speciale” nei confronti alle Forze di difesa ucraine, del Servizio di sicurezza e alle unità di intelligence per le loro azioni “a lungo raggio contro la Russia”, in un apparente riferimento agli attacchi condotti in territorio russo contro obiettivi energetici.

La portata di queste azioni “si sta espandendo, così come le perdite della macchina da guerra russa. Inoltre, usiamo sempre più non solo droni ucraini ma anche i nostri missili. Funzionano molto bene. Sono grato ai nostri produttori”, aggiunge Zelensky.