Un tavolo per il turismo crocieristico





ROMA (ITALPRESS) – Definire strategie comuni per valorizzare uno dei comparti più dinamici del turismo nazionale. E’ questo l’obiettivo del tavolo tecnico istituito in occasione dell’incontro tra la ministra del turismo Daniela Santanchè e le principali associazioni del settore crocieristico. L’obiettivo è quello di

promuovere in modo integrato i territori toccati dagli itinerari crocieristici, migliorare la gestione

dei flussi a terra e rafforzare l’attrattività delle destinazioni, con particolare attenzione alla qualità

dell’esperienza dei viaggiatori. Santanchè ha evidenziato che il governo riconosce nel turismo

marittimo un pilastro economico di rilievo, capace di generare oltre 14 miliardi di euro e più di 100

mila posti di lavoro. In un contesto internazionale in cui alcuni Paesi limitano l’arrivo delle navi, l’Italia sceglie la via del dialogo e della pianificazione condivisa, puntando su una narrazione che valorizzi il mare come risorsa strategica e il settore crocieristico come motore di sviluppo, innovazione e benessere diffuso.

Lo scopo è quello di costruire un modello di crescita sostenibile, basato sulla collaborazione tra

istituzioni, compagnie di crociera, autorità portuali e comunità locali.

