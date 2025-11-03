Ultime News

Zangrillo “Verso aumenti salariali per 430 mila dipendenti pubblici”

TORINO (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo un incontro che dovrebbe essere definitivo. Se così sarà e quindi se metteremo la firma, facciamo un altro passo molto importante, perché diamo gli aumenti salariali a 430 mila persone e quindi a 430 mila dipendenti pubblici che lavorano per gli enti territoriali e sono la parte di front-line della pubblica amministrazione molto importante. Questo ci consente di accorciare quella distanza accumulata negli ultimi vent’anni tra le retribuzioni medie dei ministeri centrali e quelle degli enti territoriali”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sul rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali, a margine dell’evento per gli ottant’anni di Confcommercio Piemonte a Torino.

