4 novembre, Gemmato “La vicinanza alle Forze Armate è da trasmettere ai giovani”

BARI (ITALPRESS) – “L’importanza di questa giornata sta nel ricordare chi è caduto per la pace e per la sicurezza nazionale, non dimenticando che alle porte dell’Europa ci sono due conflitti, di cui uno per fortuna si avvia verso la conclusione”. Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenuto a nome del Governo, si è espresso questa mattina a margine della solenne cerimonia commemorativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate svoltasi presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari.

