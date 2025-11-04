Addio a Forattini, da Vauro a Giannelli: il ricordo del re della satira

(Adnkronos) – Si è spento a 94 anni, nella sua abitazione milanese, Giorgio Forattini, il “re della satira” che con oltre diecimila vignette ha segnato la storia del giornalismo italiano, le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana. “Io ho iniziato la mia carriera satirica con lui, nel ‘Satyricon’ di Repubblica, e quindi gli devo riconoscenza – dice in un’intervista all’Adnkronos il vignettista Vauro Senesi – Siamo stati talvolta, come è normale che sia, in conflitto critico. Mai nemici, però. La satira ha questo di bello: viene definita a volte feroce, cattiva, ma ha sempre un elemento di gioco, un elemento ludico. Quindi anche nei rapporti tra i fautori di satira non diventa mai aggressiva o competitiva, c’è sempre una complicità, che può essere definita la complicità del gioco”.

Analizzando le caratteristiche del grande vignettista scomparso, Vauro sottolinea: “Il suo era un tratto ritrattistico, usava lo strumento della caricatura ma mantenendo uno sguardo quasi realistico”. Come verrà ricordato Giorgio Forattini? “Non lo so, perché questo è un Paese con la memoria corta, quindi non so nemmeno se verrà ricordato -osserva Vauro – Come altri grandi della satira, che sono stati di fatto dimenticati. In ogni caso ho sempre pensato che le commemorazioni non servano a ricordare ma a dimenticare. Quindi spero per lui che ora non divenga un’icona a pronto consumo”.

“Ho saputo la notizia e mi dispiace enormemente anche se sapevo che ultimamente era in una situazione che faceva prevedere il peggio. Ho cominciato grazie a Giorgio Forattini sul Satyricon di Repubblica e quindi gli devo ampia riconoscenza”, dice all’Adnkronos lo storico vignettista del Corriere della Sera Emilio Giannelli. “Quando lui è andato a La Stampa, io sono andato a fare le vignette che faceva lui alternandomi con Bucchi. Lui è poi ritornato in prima pagina e io e Bucchi siamo rimasti nella pagina a tema. Poi io sono andato al Corriere della Sera”, ricorda. Eravate amici-rivali? “Io facevo le vignette inizialmente per hobby perché il mio mestiere era un altro. Non si può certo parlare di rivalità ma di amicizia e riconoscenza”, risponde Giannelli.