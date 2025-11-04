Ultime News

4 Nov 2025 Ats Valpadana e Cupla: sottoscritto
il protocollo d'intesa
4 Nov 2025 Mostra dei Presepi dal 6 dicembre:
date e orari di apertura
4 Nov 2025 Rinnovo CCRL Lombardia: welfare
senza costi di gestione per le imprese
4 Nov 2025 La Musica del Monteverdi
nel ridotto del Ponchielli
4 Nov 2025 In Piazza Roma la Festa
delle Forze Armate
Video Pillole

Banda specializzata in assalti armati, 6 arresti in Provincia di Nuoro

NUORO (ITALPRESS) – In Provincia di Nuoro, è in corso un’operazione della Polizia di Stato nei confronti dei componenti di una banda specializzata in assalti con armi ed esplosivi a furgoni portavalori, bancomat e depositi dei Monopoli di Stato. Sei persone sono state arrestate tra Orgosolo e Siniscola. Un centinaio di agenti della Polizia di Stato è impegnato nelle esecuzioni delle ordinanze di custodia cautelare e in numerose perquisizioni su tutto il territorio nuorese. vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...