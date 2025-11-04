Ultime News

4 Nov 2025 Violenza contro moglie, lui nega
accuse: “Mai picchiata, solo litigi”
4 Nov 2025 Bookcity Milano anche a Cremona
con "In tournée con Paganini"
4 Nov 2025 Tentata estorsione a ex datore
di lavoro, l’imputato si difende
4 Nov 2025 Taiwan e cooperazione, Ventura:
"Regione voce pacata e costruttiva"
4 Nov 2025 Biometano, Piloni: "Servono norme
chiare e una regia regionale"
Nazionali

Champions, oggi Juventus-Sporting Lisbona – Il match in diretta

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 4 novembre, i bianconeri ospitano allo Stadium lo Sporting Lisbona.  

Dove vedere Juve-Sporting Lisbona? Il match, con calcio d’inizio alle 21, viene trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La sfida sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go e NOW.  

Nella prossima partita di Champions, i bianconeri affronteranno il Bodo Glimt.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...