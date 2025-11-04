Ultime News

Chiara Ferragni in tribunale: scelto
il rito abbreviato per il Pandoro gate

"È una fase sicuramente difficile della mia vita" ha detto Ferragni al termine dell'udienza in Tribunale a Milano

Chiara Ferragni è arrivata martedì mattina in tribunale a Milano per l’udienza pre dibattimentale sul cosiddetto Pandoro Gate. L’imprenditrice digitale cremonese, classe 1987, è imputata per truffa aggravata. Ferragni, che si è sempre proclamata innocente rispetto all’accusa, assistita dai legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, ha scelto di essere giudicata con rito abbreviato. 

Al termine dell’udienza, Chiara Ferragni ha ringraziato i cronisti presenti con poche parole: “Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti”.

È la prima volta che l’influencer si presenta in aula per questa vicenda. Nella prima udienza erano infatti state definite le questioni preliminari.  La prossima udienza è fissata per il 19 novembre mentre la sentenza per gennaio 2026.

