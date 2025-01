L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata per i casi del pandoro “Pink Christmas” e delle uova di cioccolato di Pasqua “Dolci Preziosi”. Lo rende noto la difesa di Ferragni, che subito commenta: “Non ha commesso alcun reato”.

Anche Chiara Ferragni, ha detto la sua: “Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno. Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza”.

Con lei, la citazione diretta anche per il suo ex manager Fabio Maria Damato. A giudizio il 23 settembre anche Alessandra Balocco, e Francesco Cannillo, rappresentante della Dolci Preziosi.

Per tutti, come si legge sul Corriere, l’accusa è quella truffa aggravata.